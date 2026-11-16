Hardwyn India stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hardwyn India ließ sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hardwyn India die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 0,05 INR. Im letzten Jahr hatte Hardwyn India einen Gewinn von 0,060 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 498,5 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 1,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 506,9 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at