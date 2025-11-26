Harel Insurance Investments Financial Services: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Harel Insurance Investments Financial Services hat am 25.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 4,16 ILS. Im letzten Jahr hatte Harel Insurance Investments Financial Services einen Gewinn von 1,82 ILS je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,50 Milliarden ILS ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,92 Milliarden ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at