26.11.2025 06:31:28
Harel Insurance Investments Financial Services: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Harel Insurance Investments Financial Services hat am 25.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 4,16 ILS. Im letzten Jahr hatte Harel Insurance Investments Financial Services einen Gewinn von 1,82 ILS je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,50 Milliarden ILS ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,92 Milliarden ILS in den Büchern gestanden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
