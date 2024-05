Harel Insurance Investments Financial Services gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Harel Insurance Investments Financial Services hat am 29.05.2024 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2024 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,02 ILS, nach -0,230 ILS im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 7,68 Milliarden ILS beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,65 Milliarden ILS umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at