Harel Insurance Investments Financial Services äußerte sich am 23.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 2,25 ILS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Harel Insurance Investments Financial Services 4,16 ILS je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 44,80 Prozent auf 4,69 Milliarden ILS. Im Vorjahresviertel hatte Harel Insurance Investments Financial Services 8,50 Milliarden ILS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at