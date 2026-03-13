|
13.03.2026 06:31:28
Harford Bank Aberdeen MD: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Harford Bank Aberdeen MD ließ sich am 11.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Harford Bank Aberdeen MD die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 1,29 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,52 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,5 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,0 Millionen USD ausgewiesen.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 4,68 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Harford Bank Aberdeen MD ein Gewinn pro Aktie von 4,66 USD in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Harford Bank Aberdeen MD 38,08 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,02 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 36,26 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX freundlich -- Wall Stree im Plus -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag im Minus. Der deutsche Aktienmarkt kämpft sich in die Gewinnzone zurück. Die US-Börsen notieren am Freitag in Grün. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.