Harford Bank Aberdeen MD ließ sich am 11.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Harford Bank Aberdeen MD die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 1,29 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,52 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,5 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,0 Millionen USD ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 4,68 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Harford Bank Aberdeen MD ein Gewinn pro Aktie von 4,66 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Harford Bank Aberdeen MD 38,08 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,02 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 36,26 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at