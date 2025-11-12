Harford Bank Aberdeen MD verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Harford Bank Aberdeen MD veröffentlichte am 10.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 1,24 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Harford Bank Aberdeen MD 1,16 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at