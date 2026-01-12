Hargreaves Lansdown Aktie
WKN DE: A0MR1A / ISIN: GB00B1VZ0M25
|
12.01.2026 17:38:47
Hargreaves Lansdown hires Vanguard executive as new boss
Matt Benchener to replace Richard Flint as boss of UK’s biggest ‘DIY’ investment siteWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
