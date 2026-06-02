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02.06.2026 06:31:29
Haria Appereals präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Haria Appereals ließ sich am 30.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Haria Appereals die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,220 INR je Aktie erzielt worden.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,050 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,550 INR je Aktie generiert.
Redaktion finanzen.at
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