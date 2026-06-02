Haria Exports präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Haria Exports hat am 30.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Haria Exports hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,080 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,100 INR je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at