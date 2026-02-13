Harig Crankshafts hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Harig Crankshafts hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 4,06 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Harig Crankshafts -2,540 INR je Aktie verdient.

Redaktion finanzen.at