09.02.2026 06:31:29
HARIMA BSTEM: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
HARIMA BSTEM hat am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 32,67 JPY gegenüber 21,23 JPY im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal hat HARIMA BSTEM mit einem Umsatz von insgesamt 8,18 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,28 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 12,28 Prozent gesteigert.
