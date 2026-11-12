HARIMA BSTEM gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

HARIMA BSTEM veröffentlichte am 11.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 24,22 JPY, nach 19,21 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,78 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,33 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at