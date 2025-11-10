HARIMA BSTEM: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

HARIMA BSTEM hat am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 19,21 JPY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 19,21 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 7,33 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HARIMA BSTEM 6,64 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at