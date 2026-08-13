HARIMA BSTEM verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

HARIMA BSTEM präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 41,53 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei HARIMA BSTEM noch ein Gewinn pro Aktie von 24,61 JPY in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,84 Prozent auf 8,21 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,09 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at