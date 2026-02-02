|
Harima Chemicals Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Harima Chemicals Group lud am 30.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 39,94 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,30 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 26,66 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 26,56 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
