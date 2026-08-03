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03.08.2026 06:31:29
Harima Chemicals Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Harima Chemicals Group gab am 31.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 40,99 JPY, nach 16,21 JPY im Vorjahresvergleich.
Harima Chemicals Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28,68 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 25,72 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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