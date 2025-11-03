Harima Chemicals Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Harima Chemicals Group äußerte sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 18,14 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 9,49 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Harima Chemicals Group im vergangenen Quartal 25,53 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Harima Chemicals Group 25,33 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at