Harima-Kyowa: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Harima-Kyowa hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 71,01 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 123,59 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16,68 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Harima-Kyowa einen Umsatz von 14,84 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at