11.02.2026 06:31:28
Harima-Kyowa legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Harima-Kyowa hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 40,01 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 64,74 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 14,85 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 15,36 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
