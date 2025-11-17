Harima-Kyowa präsentierte Quartalsergebnisse

Harima-Kyowa hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 123,59 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 67,42 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,97 Prozent zurück. Hier wurden 14,84 Milliarden JPY gegenüber 16,30 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at