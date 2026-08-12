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12.08.2026 06:31:29
Harima-Kyowa veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Harima-Kyowa hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 50,41 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Harima-Kyowa 60,29 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Harima-Kyowa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,44 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15,58 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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