25.05.2026 06:31:29

Hariom Pipe Industries: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Hariom Pipe Industries hat am 22.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 9,72 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,66 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Hariom Pipe Industries im vergangenen Quartal 5,07 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 26,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hariom Pipe Industries 4,00 Milliarden INR umsetzen können.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 24,45 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Hariom Pipe Industries ein EPS von 20,25 INR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 16,67 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Hariom Pipe Industries einen Umsatz von 13,57 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at

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