Hariom Pipe Industries legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hariom Pipe Industries veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 8,16 INR. Im Vorjahresviertel waren 3,36 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,55 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 65,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hariom Pipe Industries einen Umsatz von 3,36 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at