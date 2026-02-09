|
Hariom Pipe Industries: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Hariom Pipe Industries lud am 07.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,74 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,68 INR erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,63 Milliarden INR – ein Plus von 21,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hariom Pipe Industries 3,00 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
