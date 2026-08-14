Hariom Pipe Industries zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hariom Pipe Industries stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 5,36 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hariom Pipe Industries 7,62 INR je Aktie eingenommen.

Mit einem Umsatz von 4,29 Milliarden INR, gegenüber 4,61 Milliarden INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,89 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at