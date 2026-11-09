Hariyana Ship Breakers legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hariyana Ship Breakers stellte am 06.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,41 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,64 INR je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at