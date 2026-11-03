Harley-Davidson Aktie
WKN: 871394 / ISIN: US4128221086
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03.11.2026 02:55:01
Harley-Davidson: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 29, 2026, Harley-Davidson (NYSE:HOG) raised its full-year 2026 financial guidance. Operational turnarounds depend on inventory discipline and pricing power rather than unconstrained wholesale shipments. Lower channel inventory gives the business room to protect dealer profitability and launch new motorcycle lines. Three takeaways from management's call show where the business is heading.
North American retail sales grew 9% year over year while dealer inventory fell 26%. Management aligned wholesale shipments below retail demand to clear older models and improve dealer profitability under Back to the Bricks, the company's operational turnaround strategy.
New mid-year motorcycle releases generated high manufacturer's suggested retail price (MSRP, or sticker price) realization. These authentic models expanded market share in the U.S. Softail family, a line of cruiser motorcycles built with hidden rear suspension systems.
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