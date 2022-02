Harley-Davidson-Aktie +15%: Harley überrascht mit Quartalsgewinn

Dank hoher Nachfrage im US-Heimatmarkt steigerte das Unternehmen im zurückliegenden Quartal die Erlöse gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 40 Prozent auf 1,0 Milliarden US-Dollar, wie es am Dienstag in Milwaukee mitteilte. Unterm Strich verdiente Harley-Davidson in den drei Monaten bis Ende Dezember 22 Millionen Dollar (19,3 Mio Euro), nach einem Verlust von 96 Millionen Dollar ein Jahr zuvor. Analysten hatten auch diesmal mit einem Minus gerechnet. Die Aktie stieg im frühen US-Handel um knapp zehn Prozent.

Der Geschäftsbericht ist ein Erfolg für Harley-Chef Jochen Zeitz, der früher den Sportausrüster Puma führte. Er übernahm den Top-Job bei Harley-Davidson vor rund zwei Jahren, um das 119 Jahre alte US-Traditionsunternehmen wieder auf Kurs zu bringen. Harley litt unter einem angestaubten Image und hohen Zöllen. Zeitz setzt auf Kostensenkungen, höhere Preise und eine Elektromotorrad-Offensive. Im Gesamtjahr 2021 steigerte das Unternehmen den Umsatz trotz weltweiter Lieferkettenprobleme um 32 Prozent auf 5,3 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn legte von 1,3 Millionen auf 650 Millionen Dollar zu.

Die Harley-Davidson-Aktie klettert an der NYSE zeitweise um 15,28 Prozent auf 41,67 US-Dollar.

/hbr/DP/zb

MILWAUKEE (dpa-AFX)