Harley-Davidson Aktie
WKN: 871394 / ISIN: US4128221086
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05.08.2026 22:25:01
Harley-Davidson Director Nova Buys 40,000 Shares for $983,000. What Does This Say About HOG's Prospects in 2026?
Daniel J. Nova, Director of Harley-Davidson, Inc. (NYSE:HOG), purchased 40,000 shares of common stock on July 31, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($24.57); post-transaction value based on July 31, 2026 market close ($24.54).Harley-Davidson, Inc. is a leading manufacturer of heavyweight motorcycles with a market capitalization of $2.7 billion and trailing twelve month revenues of $4.1 billion. The company leverages its iconic brand heritage and loyal customer base to maintain a differentiated market position in the premium motorcycle segment. With approximately 5,500 employees and headquarters in Milwaukee, Wisconsin, Harley-Davidson operates a vertically integrated business model that combines manufacturing excellence with financial services capabilities to drive profitability and customer engagement.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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