Harley-Davidson gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Harley-Davidson hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 103,99 ARS beziffert. Ein Jahr zuvor waren 376,47 ARS je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 1 662,66 Milliarden ARS in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1 403,02 Milliarden ARS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at