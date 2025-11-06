Harley-Davidson: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Harley-Davidson hat am 04.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 1374,95 ARS beziffert. Ein Jahr zuvor waren 285,41 ARS je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 1 783,97 Milliarden ARS – das entspricht einem Zuwachs von 64,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1 082,71 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at