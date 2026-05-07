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07.05.2026 06:31:29
Harley-Davidson: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Harley-Davidson hat am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 0,22 USD. Im letzten Jahr hatte Harley-Davidson einen Gewinn von 1,07 USD je Aktie eingefahren.
Mit einem Umsatz von 1,17 Milliarden USD, gegenüber 1,33 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 11,79 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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