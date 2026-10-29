Harley-Davidson Aktie

Harley-Davidson für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871394 / ISIN: US4128221086

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.10.2026 14:30:43

Harley-Davidson Raises FY26 HDMC And HDFS Outlook, Appoints New Independent Directors

(RTTNews) - While reporting its third-quarter financial results, Harley-Davidson, Inc. (HOG) raised its HDMC and HDFS financial guidance for the full year 2026.

The company now expects Global Motorcycle Retail Sales of 135,500 to 139,000 units, Global Motorcycle Wholesale Shipments of 135,500 to 139,000 units, and operating income of $25 to $55 million.

For the HDFS unit, the company sees operating income of $60 to $70 million.

Also, the company's Board has appointed Anthony Fassino and Bryan Slone as new independent directors, effective October 28, 2026.

In pre-market hours, HOG was trading at $29.66, up 0.53 percent on the NYSE.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Harley-Davidson Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Harley-Davidson Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Harley-Davidson Inc. 27,88 4,85% Harley-Davidson Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:27 KW 44: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
06:18 Oktober 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
05:07 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
30.10.26 Oktober 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen