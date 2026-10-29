Harley-Davidson Raises FY26 HDMC And HDFS Outlook, Appoints New Independent Directors

(RTTNews) - While reporting its third-quarter financial results, Harley-Davidson, Inc. (HOG) raised its HDMC and HDFS financial guidance for the full year 2026.

The company now expects Global Motorcycle Retail Sales of 135,500 to 139,000 units, Global Motorcycle Wholesale Shipments of 135,500 to 139,000 units, and operating income of $25 to $55 million.

For the HDFS unit, the company sees operating income of $60 to $70 million.

Also, the company's Board has appointed Anthony Fassino and Bryan Slone as new independent directors, effective October 28, 2026.

In pre-market hours, HOG was trading at $29.66, up 0.53 percent on the NYSE.