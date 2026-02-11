Harley-Davidson stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Harley-Davidson hat am 10.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 2,44 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Harley-Davidson ein Ergebnis je Aktie von -0,930 USD vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Harley-Davidson 496,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 27,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 687,6 Millionen USD umgesetzt worden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 2,78 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,44 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 4,47 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 13,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 5,19 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

