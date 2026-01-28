|
28.01.2026 18:58:18
Harleysville Financial Corporation Q1 Income Rises
(RTTNews) - Harleysville Financial Corporation (HARL.OB) reported earnings for its first quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line totaled $2.66 million, or $0.74 per share. This compares with $2.01 million, or $0.55 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 15.5% to $11.33 million from $9.81 million last year.
Harleysville Financial Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $2.66 Mln. vs. $2.01 Mln. last year. -EPS: $0.74 vs. $0.55 last year. -Revenue: $11.33 Mln vs. $9.81 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor Zahlen von Tesla, Microsoft und Meta: ATX geht kaum verändert in den Feierabend -- DAX zur Wochenmitte letztlich leichter -- Börsen in Asien schließen mit Gewinnen
Der ATX tendierte seitwärts. Am deutschen Aktienmarkt waren unterdessen Verluste zu sehen. An der Wall Street geht es leicht aufwärts. In Fernost dominierten die Käufer das Geschehen.