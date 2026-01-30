Harleysville Financial hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Harleysville Financial hat am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,74 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,550 USD je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Harleysville Financial in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,80 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12,0 Millionen USD im Vergleich zu 10,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at