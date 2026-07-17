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17.07.2026 06:31:29
Harleysville Financial präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Harleysville Financial hat am 15.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,83 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Harleysville Financial ein EPS von 0,700 USD je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Harleysville Financial 12,5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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