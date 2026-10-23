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23.10.2026 06:31:29
Harleysville Financial stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Harleysville Financial hat am 21.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,83 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,770 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 12,8 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,7 Millionen USD umgesetzt.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 3,45 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 2,61 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 15,96 Prozent auf 50,57 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 43,61 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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