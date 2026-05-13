Harmonic: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Harmonic ließ sich am 11.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Harmonic die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,07 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Harmonic 0,050 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 121,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 133,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at