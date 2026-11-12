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12.11.2026 06:31:28
Harmonic Drive Systems: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Harmonic Drive Systems hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 18,08 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 3,75 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 35,56 Prozent auf 19,44 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,34 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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