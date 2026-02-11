Harmonic Drive Systems präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Harmonic Drive Systems hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,78 JPY, nach 5,22 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14,35 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,80 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at