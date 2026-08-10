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10.08.2026 06:31:29
Harmonic Drive Systems präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Harmonic Drive Systems hat am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 13,46 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,400 JPY je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23,60 Prozent auf 16,68 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,50 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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