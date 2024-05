Harmonic Drive Systems: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Harmonic Drive Systems ließ sich am 13.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Harmonic Drive Systems die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Harmonic Drive Systems vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 256,77 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 24,22 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Harmonic Drive Systems im vergangenen Quartal 13,87 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 23,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Harmonic Drive Systems 18,17 Milliarden JPY umsetzen können.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 6,30 JPY gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 12,49 Milliarden JPY ausgegangen.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 261,000 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Harmonic Drive Systems 79,67 JPY je Aktie generiert.

Mit einem Umsatz von 55,80 Milliarden JPY, gegenüber 71,53 Milliarden JPY im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 21,99 Prozent präsentiert.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Verlust je Aktie von 2,233 JPY sowie einem Umsatz in Höhe von 54,88 Milliarden JPY gerechnet.

Redaktion finanzen.at