Harmonic gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Harmonic ließ sich am 03.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Harmonic die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Harmonic im vergangenen Quartal 142,4 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 27,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Harmonic 195,8 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at