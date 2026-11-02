Harmonic Aktie
WKN: 895791 / ISIN: US4131601027
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02.11.2026 22:22:47
Harmonic Inc Q3 Profit Rises
(RTTNews) - Harmonic Inc (HLIT) announced earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line came in at $14.638 million, or $0.13 per share. This compares with $2.694 million, or $0.02 per share, last year.
Excluding items, Harmonic Inc reported adjusted earnings of $25.119 million or $0.23 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 64.5% to $148.838 million from $90.492 million last year.
Harmonic Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $14.638 Mln. vs. $2.694 Mln. last year. -EPS: $0.13 vs. $0.02 last year. -Revenue: $148.838 Mln vs. $90.492 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.13 To $ 0.16 Next quarter revenue guidance: $ 141 M To $ 151 M Full year EPS guidance: $ 0.54 To $ 0.57 Full year revenue guidance: $ 545 M To $ 555 M
Non-GAAP Values are from continuing operations
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