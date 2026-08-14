Harmonic mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Harmonic hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Harmonic ein Ergebnis je Aktie von 0,030 USD vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Harmonic mit einem Umsatz von insgesamt 133,5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 138,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 3,31 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at