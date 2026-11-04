Harmonic veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Harmonic gab am 02.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,13 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,020 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 148,8 Millionen USD – ein Plus von 4,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Harmonic 142,4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at