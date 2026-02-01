Harmony Biosciences Aktie
Harmony Biosciences Chief Financial Officer Sells Shares Again After Previous Exit From Company Equity
Sandip Kapadia, Chief Financial Officer of Harmony Biosciences (NASDAQ:HRMY), executed an open-market sale of 3,746 shares on Jan. 26, 2026, totaling approximately $139,171, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($37.15); post-transaction value based on Jan. 26, 2026 market close ($37.36).
