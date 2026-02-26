26.02.2026 06:31:29

Harmony Biosciences: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Harmony Biosciences präsentierte am 24.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,850 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Harmony Biosciences in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 243,8 Millionen USD im Vergleich zu 201,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2,71 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 2,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,51 Prozent auf 868,45 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 714,73 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,23 USD und einem Umsatz von 866,01 Millionen USD für das Geschäftsjahr ausgegangen.

