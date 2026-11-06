Harmony Biosciences vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Harmony Biosciences ließ sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Harmony Biosciences die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,81 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,870 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,30 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 268,9 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 239,5 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at